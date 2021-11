Inter, Inzaghi: “Vinto meritatamente partita chiave per lo Scudetto”

Il commento a fine gara del tecnico dei campioni d'Italia

Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi ha analizzato il successo contro il Napoli: "Questa era una partita chiave e abbiamo battuto meritatamente una squadra fortissima. Ho fatto i complimenti ai ragazzi anche se abbiamo preso due gol in uscita che non mi sono piaciuti. Abbiamo sofferto come giusto che sia contro la capolista Napoli ma abbiamo portato a casa i tre punti. Sapevamo che dovevamo tenere la palla per mettere in difficoltà il Napoli e ci siamo riusciti. Bravi tutti i centrocampisti che hanno fatto una bella partita. Dobbiamo continuare così anche in Champions League e mercoledì abbiamo una grande occasione da non fallire".