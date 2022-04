Inter, Inzaghi: “Vittoria contro la Juve tappa fondamentale per lo scudetto”

Il commento a fine gara del tecnico dell'Inter dopo il successo in casa della Juve

Il commento a fine gara di Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter ai microfoni di DAZN dopo il successo sul terreno della Juventus. "Questa vittoria in casa della Juve, è una tappa fondamentale per rimanere a contatto con Milan e Napoli e nelle 8 partite che mancano cercheremo di recuperare lo svantaggio di punti. Sono mancati i risultati nelle ultime partite ma anche per aver perso giocatori importanti. I favoriti sono Milan e Napoli e non noi. La vittoria di stasera è importante ma non decide nulla quindi ripartiamo con più fiducia. Per 7 mesi abbiamo fatto divertire e poi abbiamo accettato le critiche dopo, adesso vincere così come stasera ci può anche stare".