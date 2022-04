Inter, Inzaghi: “Vittoria importante, che volevamo fortemente”

Inter vincente e il tecnico nerazzurro è contento della prestazione della sua squadra

Redazione ITASportPress

Terza vittoria consecutiva per l'Inter, che apre la 33^ giornata di Serie A espugnando il "Picco" di La Spezia: 3-1 il risultato finale in favore dei nerazzurri, che sbloccano la partita con lo spettacolare sinistro di Brozovic su appoggio aereo di D'Ambrosio; nella ripresa Lautaro prova a chiudere ogni discorso raddoppiando con un guizzo sul 35esimo assist nerazzurro di Perisic ma nel finale Maggiore riapre il match prima della rete di Sanchez, che mette il sigillo definitivo sulla sfida.

"Siamo stati lucidi, sempre in partita e non era semplice - ha commentato Simone Inzaghi ai microfoni di DAZN al termine della gara -. Abbiamo affrontato una squadra in salute in uno stadio che dava una spinta notevole ai nostri avversari. Sapevamo che non avremmo potuto fare una prestazione normale, è una vittoria importante, che volevamo fortemente per dare continuità ai nostri risultati".

Sulla prestazione dei tre centrocampisti: "Lo Spezia ha marcato a uomo Brozovic prima con Kovalenko, poi con Agudelo. Calhanoglu si è abbassato spesso per darci un'opzione in più ed è stato molto bravo così come Barella che ha occupato sempre posizioni funzionali tra le linee mettendo in difficoltà lo Spezia".

Nel commentare il gol che ha sbloccato il match, il tecnico nerazzurro ha spiegato: "Ieri a fine allenamento avevo detto a Marcelo (Brozovic, ndr) che avrebbe dovuto calciare più spesso in porta per tornare al gol. Stasera l'ha fatto, ha segnato e siamo contenti perché per noi era una partita molto importante. Il terzo di difesa che entra lo proviamo sempre, dall'inizio dell'anno. D'Ambrosio ha l'inserimento nelle sue corde ed è stato funzionale e importantissimo per il gol di Brozovic".

In chiusura sulle condizioni di de Vrij e Bastoni: "De Vrij era pronto per giocare, ieri ha fatto tutto l'allenamento con la squadra, ma ho anche D'Ambrosio e Dimarco che hanno sempre fatto bene quando chiamati in causa. Sttefan non ha avuto problemi nel tratto di gara che ha disputato e anche per Bastoni dovrebbero essere solo crampi. Speriamo di averli tutti a disposizione per martedì perché ci aspetta un'altra partita importante".