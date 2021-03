Inter, Julio Cesar: “Il 22 maggio 2010 una data indimenticabile. Oggi sono famoso grazie ai nerazzurri”

Acchiappasogni, così veniva soprannominato Julio Cesar nei felici tempi in cui vestiva la maglia dell’Inter. L’ex portiere dei meneghini ha riavvolto il nastro e ha parlato del suo passato ai microfoni di Inter TV: “Momento più bello a Milano? I miei figli erano troppo piccoli, ma penso che il 22 maggio 2010 sia stato un momento indimenticabile. Non solo per la Champions, ma per tutta la stagione. È stata una cosa per pochi altri. Essere sul tetto d’Europa è stato il massimo. Si diceva che l’Inter faceva grandi squadre e non vinceva mai, poi è esploso Calciopoli. È stato bello tornare a trionfare. Ringrazio i tifosi che mi hanno votato per entrare nella Hall of fame e l’Inter per tutto. Per me è sempre un piacere tornare a Milano e lavorare con i nerazzurri. Se oggi sono un personaggio riconosciuto è perché l’Inter mi ha dato una grossa mano”.

