Inter-Juventus, Codacons: “Se disservizi revocare contratto a DAZN”

L'associazione a tutela dei consumatori ha già diffidato Lega e Agcom

“Una tale affermazione risulterebbe esser ingannevole nei confronti degli utenti fruitori (o possibili fruitori) del servizio in quanto sembrerebbe evidenziarsi una chiaro ed evidente scarico – come si suol dire – di responsabilità – scrive il Codacons nell’esposto - In altre parole, utilizzando un claim costruito su mezzi grafici di non facile intuizione e/o visione per l’utente si arriverebbe a scaricare proprio sul consumatore la mancata visione del servizio reso.