Inter-Juventus diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi

Inter-Juventus si gioca oggi, domenica 17 gennaio 2021 alle 20.45 allo stadio San Siro di Milano. Derby d’Italia d’alta classifica per nerazzurri e bianconeri chiamati a non perdere terreno dalla capolista Milan. La squadra di Conte sfida quella di Pirlo per il posticipo domenicale della 18^ giornata di Serie A.

Inter-Juventus, le probabili formazioni

Formazioni praticamente decise per entrambe le squadre. Antonio Conte si affida a Handanovic in porta; Skriniar, de Vrij, Bastoni in difesa; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young a centrocampo. Attacco composto dal solito duo Lukaku e Lautaro Martinez. Qualche novità per i bianconeri di Pirlo. Szczesny tra i pali. Danilo, Bonucci, Chiellini, Frabotta in difesa; Chiesa, Rabiot, Bentancur, Ramsey a centrocampo. Morata e Cristiano Ronaldo in avanti. Out per infortunio Dybala e per Covid de Ligt.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Frabotta; Chiesa, Rabiot, Bentancur, Ramsey; Morata, Cristiano Ronaldo.

Dove vedere il match in diretta e streaming

La partita tra Inter e Juventus si giocherà come detto oggi domenica 17 gennaio alle ore 20.45 come posticipo della diciottesima giornata di Serie A. Il palcoscenico del derby d’Italia sarà un San Siro ancora senza pubblico per le note restrizioni anti-Covid in vigore ormai da mesi. L’arbitro della gara sarà Doveri. Inter-Juventus sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky Sport, che possiede i diritti di 7 partite su 10 di ogni giornata di Serie A. In particolare il match sarà visibile su Sky Sport Uno, su Sky Sport Serie A e sul canale numero 251 del satellite.

Sarà possibile seguire Inter-Juventus non soltanto in tv, ma anche in live streaming come sempre: gli abbonati a Sky potranno infatti utilizzare l’applicazione gratuita SkyGo disponibile anche su dispositivi come pc, smartphone o tablet.

Un’altra alternativa per assistere al derby d’Italia di questa sera è Now TV, tramite l’acquisto di uno dei pacchetti dedicati, purché comprenda ovviamente la partita in questione.