Inter-Juventus, la mossa di Sarri: 24 ore di filmati sulle partite dei nerazzurri

Tutto è pronto per Inter-Juventus. Domenica alle 20,45 andrà in scena il derby d’Italia, la gara più sentita di tutta la Serie A. Conte contro Sarri, nerazzurri contro bianconeri. Padroni di casa che vantano attualmente il primato in campionato con 6 successi in altrettante partite, ospiti appena dietro con 2 punti in meno.

Una gara che nessuno vorrà perdere e che entrambi gli allenatori prepareranno al meglio. Ed è proprio sui dettagli che, quasi sicuramente, si deciderà la partita ed ecco perché, come rivela Tuttosport, Maurizio Sarri ha voluto fare una vera e propria full immersion nel mondo nerazzurro passando un’intera giornata ad analizzare tutte le gare disputate dall’Inter in questa stagione. 24 ore di filmati, visti e rivisti con il suo staff, per un totale di 1440 minuti, ovvero un giorno intero. Inter-Juventus si prepara anche in questo modo. Al campo il verdetto finale…