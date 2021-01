Inter-Juventus, l’arma segreta dei bianconeri svelata dalle statistiche…

Inter-Juventus, non una partita come le altre. Il Derby d’Italia tanto atteso di Serie A si gioca questa sera e potrebbe essere già molto importante per la lotta scudetto. Tanta incertezza per l’esito della gara, eppure, secondo i dati Cies, ci sarebbe una statistica che potrebbe rivelarsi l’arma in più per i bianconeri.

Secondo quanto rivelano i recenti dati raccolti dall’osservatorio calcistico, e come sottolinea anche La Gazzetta dello Sport, la squadra di Conte, rispetto a quella di Pirlo, ha un problema realtivo ai pochi dribbling. I nerazzurri sono agli ultimi posti in Italia per numero di dribbling tentati e riusciti da inizio stagione ad oggi. Per l’esattezza, tra tutte le squadre di Serie A, l’Inter è al terzultimo posto di questa particolare graduatoria con un dribbling tentato ogni 6’49’’ di gioco e una percentuale di riuscita pari al 55%.

QUI PER LA SFIDA INTER-JUVENTUS

La Juventus, invece, dal canto suo è dietro solo a Cagliari e Torino per quanto riguarda i tentativi di saltare l’uomo nell’uno contro uno. Gli uomini di Pirlo, però, sono primi in Italia (e sesti in Europa) per efficacia con il 65,4% di dribbling riusciti.