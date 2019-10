Inter-Juventus, le probabili formazioni: Lukaku e Lautaro Martinez contro Cristiano Ronaldo e Higuain

Inter-Juventus derby d’Italia della 7^ giornata di Serie A. Si gioca a San Siro alle 20,45 il big match di giornata. Tutto è pronto per la super sfida di campionato tra la squadra di Antonio Conte e quella di Maurizio Sarri.

Prime due della classe. Padroni di casa che in caso di successo staccherebbero i bianconeri di 5 lunghezze. Ospiti che con una vittoria si porterebbero a +1 sui rivali. Si annuncia una gara intensa e ricca di emozioni.

Inter-Juventus, le probabili formazioni – Conte potrebbe affidarsi alla coppia L.Martinez-Lukaku in avanti per sfidare la Juventus. Conferme in mezzo al campo per Sensi e Barella ai lati di Brozovic in regia. D’Ambrosio può vincere il ballottaggio con Candreva ed agire sulla destra, mentre dall’altra parte dovrebbe esserci Asamoah. Solido il pacchetto difensivo formato da Godin, de Vrij e Skriniar. In porta, come sempre, Handanovic. La Juventus risponde con il 4-3-3. Cuadrado agirà ancora da terzino destro. Bonucci e de Ligt al centro, Alex Sandro a sinistra davanti a Szczesny. Khedira, Pjanic e Matuidi in mezzo al camo. Ramsey agirà nel tridente, forse più da trequartista, per servire Higuain e Cristiano Ronaldo.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah; L.Martinez, Lukaku. Allenatore: Conte.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Ramsey, Higuain, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Sarri.