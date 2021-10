Inter-Juventus, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 20.45 il derby d'Italia

Inter-Juventus si gioca questa sera, domenica 24, alle ore 20.45 per la nona giornata di campionato. Il derby d'Italia sarà valido per l'ultima gara del turno di Serie A e metterà contro i nerazzurri di Simone Inzaghi e i bianconeri di Massimiliano Allegri. In palio, ben più di tre punti visto quanto è sentita, da sempre, la sfida.

Inter-Juventus sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN. Gli abbonati potranno vederla su una smart tv scaricando l'app della piattaforma, oppure nel caso dei normali televisori, utilizzando dispositivi come una console di gioco come Xbox e PlayStation, oppure Amazon Fire Stick o Google Chromecast.