Inter-Juventus streaming e diretta tv, dove vedere il match oggi 6 ottobre

Inter-Juventus, derby d’Italia della 7^ giornata di Serie A. Si gioca a San Siro la sfida tra nerazzurri e bianconeri: fischio d’inizio alle 20,45.

Antonio Conte contro Maurizio Sarri. Sfida al vertice, mai banale e sempre ricca di emozioni e colpi di scena. I milanesi guidano a punteggio pieno la classifica con 18 punti frutto di 6 vittorie in altrettante partite, i piemontesi inseguono a quota 16 con 5 vittorie e un pareggio. In caso di successo, Conte eguaglierebbe il record fatto da Helenio Herrera nella stagione 1966/67, che vide l’Inter vincere le prime 7 partite.

Inter-Juventus, le probabili formazioni – Tutto confermato in casa Inter con il solito 3-5-2 solido. Unico dubbio per Conte: D’Ambrosio o Candreva sulla corsia destra. In avanti coppia d’attacco Lautaro Martinez-Lukaku. In mezzo al campo Brozovic guida il reparto con Sensi e Barella. La Juventus si affida a Higuain e Cristiano Ronaldo in avanti. Ramsey in loro appoggio. Dietro, Cuadrado terzino destro. In mezzo il solito Pjanic. (CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI COMPLETE)

Inter-Juventus streaming e diretta tv – Il big match Inter-Juventus sarà trasmesso in esclusiva in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). In questo modo sarà possibile seguire live il match di San Siro. Inoltre, gli abbonati alla piattaforma satellitare avranno anche la possibilità di seguire la partita in diretta streaming anche sui dispositivi mobili come pc , smartphone e tablet attraverso l’applicazione Sky Go . In alternativa è possibile seguire il derby d’Italia Inter-Juventus in diretta streaming su Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che consente di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare sottoscrivendo pacchetti di diverso tipo a seconda delle esigenze.