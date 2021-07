Inter, Kolarov rinnova: sarà nerazzurro fino al 2022

Aleksandar Kolarov rinnova il contratto con l'Inter per un'altra stagione

Novità importante in casa Inter. I nerazzurri potranno contare per un'altra stagione su Aleksandar Kolarov. Il difensore serbo ha rinnovato il contratto con la società nerazzurra con cui ha conquistato lo scudetto nel 2020/21. Lo ha annunciato il club milanese attraverso i propri canali social: "FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto di Aleksandar Kolarov: il difensore serbo classe 1985 vestirà la maglia nerazzurra fino al 30 giugno 2022". Questo rinnovo potrebbe allontanare le voci di un divorzio dalla società nerazzurra. Kolarov era stato accostato al Bologna negli ultimi tempi.