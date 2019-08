Inter, la carica di Candreva: “Vogliamo tornare ad essere protagonisti…”

Ancora poche ore, poi sarà di nuovo campionato. Riparte la Serie A 2019-2020 e la caccia alla Juventus. Tra le maggiori candidate ad un ruolo da protagonista c’è l’Inter di Antonio Conte.

Ed è proprio della voglia del club nerazzurro di tornare in alto che ha parlato l’esterno offensivo Antonio Candreva ai microfoni di Sport Mediaset.

PRONTI – “Non vediamo l’ora di iniziare, ci stiamo preparando al meglio per la sfida con il Lecce. Con Conte avevo già lavorato nei due anni in cui è stato ct della Nazionale: l’ho trovato ancora più carico, ha grande entusiasmo e la consueta voglia di migliorarsi e di lavorare. Il suo arrivo è un qualcosa di molto positivo per noi, ho un rapporto lavorativo molto importante con lui e so che può aiutare la squadra e tutti i giocatori e migliorare”.

PROTAGONISTI – “Tanti tifosi contro il Lecce all’esordio? L’entusiasmo e l’affetto dei tifosi nerazzurri sono sempre stati grandi, ci hanno sempre sostenuto anche nei momenti più difficili”. E sugli obiettivi: “Noi siamo l’Inter, siamo forti. Siamo qui per prepararci al meglio e siamo pronti per una stagioni da protagonisti”, ha concluso Candreva.