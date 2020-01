Inter, la carica di Young: “Sono qui per vincere”

Colpo di mercato dell’Inter, che si è aggiudicata le prestazioni del terzino Ashley Young, proveniente dal Manchester United. L’inglese, ai microfoni di Inter Tv, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da giocatore nerazzurro.

VINCERE – “Ai tifosi dico che vinceremo ancora, sono qui per questo. Oggi è stata una bellissima giornata, ringrazio tutti per il benvenuto. E’ una sensazione fantastica, è come far parte di una famiglia. Ince? E’ stato un giocatore straordinario”.

TOTTENHAM, MOURINHO GELA L’INTER: “NON CAPISCO L’OTTIMISMO PER ERIKSEN”