Inter, la Curva Nord annuncia: “Il 23 maggio ci sarà la festa scudetto”

I nerazzurri festeggiano il titolo dopo 10 anni di digiuno

I festeggiamenti per il diciannovesimo scudetto dell'Inter non si sono ancora fermati. I tifosi nerazzurri attendevano questo momento da 10 anni. Nel 2010/11 arrivò l'ultimo trofeo, la Coppa Italia vinta con Leonardo che chiuse un ciclo iniziato nel 2004/05 con Roberto Mancini. In mezzo cinque scudetti, quattro Coppe Italia, due Supercoppe italiane, una Champions League e un Mondiale per club. Insomma, un vero e proprio dominio.