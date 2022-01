Inter, la curva Nord in silenzio durante il derby con il Milan

Protesta dei tifosi nerazzurri per il caro biglietti

L'Inter non avrà il sostegno della Curva Nord durante il derby: questa la 'promessa' della frangia più calda della tifoseria dell'Inter, che in un comunicato ha criticato la gestione della vendita dei biglietti per la sfida di sabato 5 febbraio contro il Milan. "Delusi e spiazzati, così non si fa. Ci rivolgiamo a Marotta che ha più volte dimostrato di avere a cuore i tifosi più fedeli. Con queste prospettive niente striscioni, niente bandiere e niente tifo" si legge nella nota su Facebook.