Inter, la decisione su Handanovic: ecco quando torna in campo

Samir Handanovic resta ancora fuori dagli undici di Antonio Conte. Il portiere e capitano dell’Inter rimarrà out anche contro la Sampdoria nel match domenica serà valido per la 25^ giornata di Serie A. A San Siro toccherà ancora a Daniele Padelli. Il titolarissimo sloveno potrebbe giocare la gara di ritorno di Europa League con il Ludogorets ma solo se i rischi di una ricaduta saranno ridotti a zero e se si vorrà fare una sorta di prova generale sul campo. Handanovic potrebbe ritrovare il contatto con il pallone nell’allenamento odierno ma l’obiettivo più realistico è quello di tornare completamente a disposizione il 1 marzo per la gara con la Juventus.