Inter, la mossa vincente di Marotta per il rinnovo di Brozovic

Novità verso il prolungamento di contratto del croato

Il rinnovo di Marcelo Brozovic con l'Inter si sta rivelando più complicato del previsto ma in casa nerazzurra filtra comunque ancora positività. L'idea della società, o meglio la speranza, era quella di chiudere prima di Natale, cosa però non andata in porto. Dalle ultime indiscrezioni l'entourage del centrocampista avrebbe respinto con garbo l'ultima proposta ma sarebbe comunque aperto a trattare. In tal senso, messaggi d'amore sono già arrivati anche da parte di Inzaghi che ha fretta di blindare il "suo" Brozovic.