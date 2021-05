Inter, la Pirelli saluta i nerazzurri dopo 26 anni

L'azienda di Marco Tronchetti Provera non rinnova il contratto

L'Inter ritrova lo scudetto ma perde uno sponsor storico. Dopo 26 anni la Pirelli non rinnova la sponsorizzazione e scompare anche dalle maglie nerazzurra 2021/22. L'azienda che opera nel settore automobilistico come produttore di pneumatici, si è affiancata all'Inter dal 1995 quando al timone c'era il presidente Massimo Moratti. Momento magico per la Pirelli l’arrivo di Ronaldo e il Triplete con Mourinho in panchina. Come riporta la Gazzetta dello Sport, nella realtà, Pirelli ricalibra il suo ruolo e, a partire dalla prossima stagione e fino al 2023/2024, diventa “Global Tyre Partner”. Più semplicemente, fornirà i suoi pneumatici. «Pirelli è parte della famiglia nerazzurra e ci auguriamo che questo nuovo accordo di partnership ci permetta di tagliare insieme nuovi importanti traguardi», ha detto a riguardo l’a.d. Alessandro Antonello. In ogni caso, oggi con l’Udinese non ci sarà nessuna inaugurazione della prima maglia che verrà, proprio perché va ancora trovato lo sponsor che sostituirà Pirelli: è probabile che il nuovo partner sia statunitense, ma se ne saprà di più nelle prossime settimane, più serene per le casse dell’Inter visto l’arrivo di 275 milioni di euro dal fondo californiano Oaktree. Sparirà comunque sulla prossima maglia anche lo spazio posteriore con la scritta Drive (legata direttamente a Pirelli) sotto al numero: al suo posto comparirà un nuovo partner, Lenovo.