Inter, la promessa di Young: “Lotteremo ancora per lo scudetto…”

Giornata agrodolce per Ashley Young. L’esterno dell’Inter ha trovato il primo gol con la nuova maglia: una rete illusoria che aveva portato in vantaggio i nerazzurri prima del ribaltone della Lazio con Immobile e Milinkovic-Savic.

Nonostante la sconfitta, l’inglese non perde fiducia e promette a tutto l’ambiente il massimo impegno per tornare in vetta al campionato: “Speriamo ancora di vincere il titolo, una sconfitta in una gara molto combattuta ci può stare e lotteremo ancora per lo scudetto”, ha detto Young a Sky. “Eriksen? Si tratta di un giocatore fantastico, è arrivato in una squadra forte: si dovrà ambientare, ma non si può discutere il suo valore”.