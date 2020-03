Inter, l’affondo di Zhang è durissimo: “Dal Pino sei un grandissimo pagliaccio”

Stavolta l’affondo è durissimo e alza la tensione sulla Serie A dopo le decisioni della Lega di spostare continuamente la partita Juventus-Inter. Steven Zhang patron dell’Inter risponde così al presidente della Lega Paolo Dal Pino che è stato l’artefice dello slittamento del big match tra bianconeri e nerazzurri. Zhang, come riporta Gazzetta.it, ha postato nelle stories del proprio profilo (certificato) di Instagram un duro messaggio in cui dà del ” più grande pagliaccio che abbia mai visto” all’uomo che ha deciso di non far giocare Juve-Inter ieri sera a porte chiuse, come precedentemente stabilito.

“Sei il più grande clown che abbia mai visto. 24 ore, 48 ore e 7 giorni, cos’altro? Quale è il tuo prossimo passo?”. Comincia così il pesantissimo messaggio scritto su Instagram. “E tu parli di sportività, di campionato regolare – continua Zhang -? Cosa dici sul fatto che non proteggiamo i nostri giocatori e allenatori e chiedi loro di giocare 24 ore al giorno e 7 giorni su 7. Sto parlando a te, il nostro presidente di Lega, vergognati. E’ ora di alzarsi e prenderti le tue responsabilità. E’ così che si farebbe nel 2020. E’ un argomento per chiunque nel mondo, non importa se sei un tifoso dell’Inter o della Juventus. Per favore, stai attento! E’ la cosa più importante per te, per la tua famiglia e per la nostra società”. Un messaggio destinato a fare parecchio rumore. A meno che non si tratti di hackeraggio.