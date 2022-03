Inter, l’arrivo di Dybala mette in uscita due sudamericani

Le partenze dei due sudamericani valgono 20 milioni di risparmi

L'Inter è a caccia dello Scudetto che per il momento si è allontanato dopo la conquista misera di 7 punti in 7 partite. I nerazzurri devono sperare che il Milan faccia passi falsi in questo finale di campionato per sperare di recuperare terreno. Intanto l'ad Marotta pensa al futuro e l'obiettivo di mercato per la prossima stagione è l'attaccante Dybala che andrà via dalla Juve da svincolato. L'arrivo dell'argentino però costringerà i nerazzurri a cedere Vidal e Sanchez per accogliere Paulo Dybala. Con questa operazione l'Inter avrà un risparmio potenziale di circa otto milioni lordi. Lautaro potrebbe raggiungere Diego Simeone a Madrid nel suo Atletico: l’interesse è certificato, l’affondo è tutto da dimostrare. Come riporta la Gazzetta dello Sport, Sanchez ha dato molto di più rispetto al connazionale Vidal a Inzaghi, in questa stagione. Ha vissuto un mese di alto livello tra gennaio e febbraio, che non basterà a metterlo tra gli incedibili. L’ingaggio è di 10,5 milioni lordi, grazie ai benefici del Decreto Crescita. L’Inter ha una via d’uscita: pagando una clausola di 4 milioni può risolvere 12 mesi prima l’accordo in scadenza nel 2023. Ma il passaggio potrebbe non essere necessario. Perché Sanchez ha mercato, in Europa e in Sudamerica. Dall’Argentina si è mosso il River Plate, che vorrebbe riportarlo a casa a 14 anni di distanza dall’addio in direzione Udine. Non semplice, come via da percorrere. Sanchez ha voglia di restare ancora in Europa. E qualcosa si sta muovendo in Liga. A gennaio c’era stato un sondaggio del Barcellona, ora un pensiero lo sta facendo il Valencia. L’Inter è in posizione di attesa. I due cileni però già conoscono le intenzioni della società: ecco perché le manovre sono partite. L’Inter dovrà far mercato provando anche a ridurre il monte ingaggi, peraltro già aumentato con i rinnovi top dell’ultimo anno, da Bastoni fino all’ultimo di Brozovic. La via è obbligata. Ma per inseguire il colpo Dybala val la pena percorrerla fino in fondo.