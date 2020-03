Inter, l’attacco di Godin: “Coronavirus? In Italia mancata la prevenzione”

L’emergenza Coronavirus continua ad interessare il nostro Paese, con la situazione che ha imposto lo stop a tutti i campionati. Sull’argomento, ai microfoni di ESPN, è intervenuto il difensore dell’Inter Diego Godin, volato in Uruguay nei giorni scorsi.

PREVENZIONE – “Inizialmente non si è data molta importanza al virus, si pensava che fosse solamente un problema cinese. Le misure sono state prese poco a poco, in maniera lenta: ci hanno avvertito, ma a livello governativo non sono state prese delle misure drastiche per prevenire questa situazione”.

