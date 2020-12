Inter, Lautaro avverte gli avversari: “Sono qui per vincere, lavoriamo per lo scudetto”

L’Inter continua a vincere e mette pressione a Juventus e Milan. I bianconeri sono staccati di sei punti e i rossoneri dovranno replicare al sorpasso temporaneo degli uomini di Antonio Conte. I nerazzurri sembrano essere rinati dopo l’eliminazione dalla Champions League.

LE PAROLE LAUTARO

Inoltre tra le note positive c’è anche Lautaro Martinez, tornato al gol contro l’Hellas Verona. L’attaccante argentino commenta la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: “Siamo contenti, abbiamo affrontato una squadra tosta e nel secondo tempo abbiamo dimostrato cattiveria e determinazione. Siamo stati squadra. Scudetto? Sono arrivato per vincere qualcosa, questo è l’obiettivo e lavoriamo ogni giorno per stare davanti a tutti. Dobbiamo dare sempre di più come oggi. Lukaku? E’ un bravo ragazzo dentro e fuori dal campo, l’importante è che l’Inter vinca”.