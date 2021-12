Inter, Lautaro: “Contro la Roma vogliamo tornare a casa con i tre punti”

Dopo Napoli e Venezia, il Toro segna anche contro lo Spezia

Continua la corsa dell'Inter, continua la corsa del Toro. Che è ripartito dal gol con il Napoli e ha dato continuità alla sua vena realizzativa. Tre gol in tre gare, un altro rigore realizzato spiazzando il portiere come a Venezia. Un Lautaro davvero in palla, delizioso anche nel colpo di tacco che ha smarcato Gagliardini: gol e assist per il Toro.