Inter, Lautaro: “Felici per la cinquina ma il sogno è eliminare il Liverpool”

Lautaro Martinez segna una tripletta bellissima contro la Salernitana, contribuisce al 5-0 nerazzurro e si porta a casa il pallone del match.

Vittoria netta dell'Inter che stasera ha conquistato la vetta della classifica dopo il successo contro la Salernitana per 5-0. Tripletta di Lautaro Martinez che ha commentato la partita dopo aver interrotto il digiuno personale e quello della sua squadra che ha toccato i 425 minuti senza gol: "Ci mancava la vittoria, mancava che la squadra facesse gol. Ne abbiamo fatti cinque oggi e siamo contenti. A livello personale ho vissuto un momento difficile, sono triste quando non riesco a dare una mano alla squadra ma può capitare che un attaccante non segni per un periodo. Io cerco sempre di dare il massimo. Ho parlato tanto anche con la mia compagna e con la mia famiglia in Argentina in questo periodo e i tre gol di stasera sono importanti, li dedico a mia figlia che starà dormendo e ha appena compiuto un anno".