Inter, Lautaro: “L’accordo per il rinnovo si trova anche se club è un pò in difficoltà”

Oggi è stato più che mai decisivo per l’Inter l’attaccante Lautaro che a 5′ dalla fine all’Olimpico ha trafitto il Torino con un colpo di testa ben assestato. L’argentino ha parlato a Sky Calcio Show, descrivendo il peso di questa vittoria: “Pesa tanto perché era una partita difficile, sapevamo che il Torino ha bisogno di punti in classifica e noi dovevamo venire qua per prenderci punti e restare in testa alla classifica. Inter non perfetta? Noi ci alleniamo ogni giorno per fare le cose bene, abbiamo preparato la partita in una maniera diversa, oggi avevamo bisogno del cuore e della testa oltre che della qualità, e abbiamo dimostrato un’altra volta di avere tutti questi valori”. Sul rinnovo del contratto Lautaro ha spiegato: “Ci stiamo lavorando, l’Inter in questo momento è un po’ in difficoltà ma io sono tranquillo perché l’accordo si trova. Io voglio arrivare al nostro obiettivo che è vincere: non conta chi fa gol, chiaramente sono felice quando segno, lo dedico alla mia famiglia che è sempre presente”.