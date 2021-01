Inter, Lautaro: “Lukaku importante per noi, devo migliorare sotto porta”

L’Inter travolge nettamente il Benevento con un sonoro 4-0. I nerazzurri si impongono grazie a un’autorete, a un gol di Lautaro Martinez e a una doppietta di Romelu Lukaku.

LE PAROLE DI LAUTARO

Il “Toro” argentino commenta ai microfoni di DAZN la sua prestazione e la gara della squadra: “È stata una partita tosta nel primo tempo, abbiamo trovato il gol su un errore. Poi abbiamo gestito bene la gara, e nella ripresa abbiamo fatto i gol che ci siamo mangiati nel primo tempo. Siamo contenti di aver ottenuto i tre punti. L’urlo dopo il gol? Ci sono gol più facili che posso fare e ne faccio uno che non ho cercato. Ma l’importante è che l’Inter vinca: siamo un gruppo unito e lavoriamo tutti i giorni per dare il meglio. Sono un attaccante e devo fare gol. Io lavoro per la squadra. Ogni tanto può capitare di sbagliare e devo migliorare questo aspetto. Voglio migliorare ogni giorno, dare il meglio ogni giorno. Lukaku è importante per noi, oggi l’ha dimostrato: anche se un po’ sottotono ha fatto due gol e ha fatto bene. Lavoriamo per questo, e siamo contenti quando l’Inter vince. Poi se noi facciamo gol è meglio. Il rinnovo fino al 2024? Stiamo cercando quello, sono contento qua e la società si è sempre comportata bene con me. Il mister ha fiducia in me, cerco di dare il meglio in campo, poi quello che succede fuori si risolve”.