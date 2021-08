Inter, Lautaro Martinez da blindare: c’è la data del rinnovo

Il centravanti vuole restare in nerazzurro

Dopo aver detto addio a Lukaku, l' Inter vuole blindare Lautaro Martinez . Questa la mossa della dirigenza nerazzurra che ha intenzione di rinnovare il contratto del Toro nel più breve tempo possibile onde evitare un'altra dolorosa cessione. Come riferisce il Corriere della Sera, in ottica prolungamento, vi sarà un appuntamento importante tra le parti questa settimana e per la precisione mercoledì.

Alejandro Camano, agente del bomber, e la società si vedranno per mettere nero su bianco il rinnovo con il gioiello nerazzurro che allungherà l'attuale contratto in scadenza il 30 giugno 2023 e respingerà così i continui assalti provenienti dalla Premier League, nello specifico da Tottenham e Arsenal. "La nostra volontà è chiara, ma dipenderà anche da loro", aveva detto il procuratore di Lautaro Martinez e l'Inter, in tal senso, pare intenzionata a blindarlo. Salvo colpi di scena, l'argentino resterà a Milano ancora a lungo anche in caso di arrivo di un altro attaccante (Correa e Zapata i nomi caldi dopo Dzeko).