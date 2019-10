Inter, Lautaro Martinez: “Il ko con la Juve? Uno stimolo per migliorarci”

Non è bastato un gol di Lautaro Martinez per evitare all’Inter la sconfitta nel big match contro la Juventus. I nerazzurri sono stati costretti ad incassare il primo ko e a cedere il primato proprio ai bianconeri, con l’attaccante argentino che, al termine dell’amichevole con la sua nazionale contro la Germania, è tornato sulla sfida ai microfoni di Mediaset.

JUVENTUS – La Juventus è una squadra molto forte, lo sapevamo. Noi lavoreremo duro per arrivare al loro livello e non dobbiamo prendere il ko come un segnale negativo, ma come uno stimolo a migliorarci”.