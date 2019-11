Inter, Lautaro Martinez risponde a Conte: “Sesso a casa? Riposiamo come… vuole lui”

“A casa riposino e se hanno rapporti sessuali, meglio con le proprie mogli”, così Antonio Conte alla vigilia della gara dell’Inter contro il Torino. Pronta la risposta di uno dei protagonisti in maglia nerazzurra Lautaro Martinez, autore della prima rete con cui i milanesi hanno battuto i granata.

Nel dopogara della sfida, l’argentino ha dato vita ad un curioso siparietto. Intervistato dai microfoni di DAZN, Lautaro Martinez ha risposto alle parole del proprio mister: “Sorpreso dalle sue dichiarazioni? No, le aveva dette anche a noi. Ora pensiamo a lavorare in allenamento, poi a casa riposiamo come vuole lui…“, con annessa risata. Sulla gara, invece: “Stiamo facendo un grande lavoro. Dobbiamo continuare così, migliorando giorno dopo giorno. L’anno scorso non ho giocato quanto avrei voluto, non ho avuto il tempo di dimostrare il mio valore. Io e Romelu ci stiamo conoscendo e miglioriamo sempre di più”.