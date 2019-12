Inter, Lautaro Martinez rivela: “La svolta dopo una frase di Conte. Sul futuro e Icardi…”

Lautaro Martinez si racconta. El Toro dell’Inter ha parlato a Repubblica dei temi caldi dell’ambiente nerazzurro e della sua carriera. Dagli inizi difficili, fino all’exploit che lo vede, ora, assoluto protagonista in Italia. Ecco alcuni passaggi salienti delle sue dichiarazioni:

INIZI E INTER – “Ho vissuto un’infanzia non agiata. Ce l’ho fatta grazie ai miei genitori. Mio padre ha giocato a calcio da giovane e ha trasmesso la sua passione a me e ai miei fratelli. Soldi non ce n’erano, ma un piatto in tavola e un pallone non ci sono mai mancati”, ha confidato Lautaro Martinez. “Lo stesso che è accaduto a Lukaku? Aver vissuto esperienze così ti rafforza, ti aiuta a tenere i piedi per terra ed essere umili: in questo siamo simili”. E sull’Inter: “Una decisione mia, avevo altre offerte che ho rifiutato. Ho scelto questo club per la storia, il livello dei giocatori e l’affetto percepito. Zanetti? Ci sentivamo via messaggio, quando sono sbarcato qui è stato come ritrovarsi dopo tanto tempo”.

CONTE – “I suoi allenamenti sono durissimi ma è indispensabile quando giochi cinque partite in due settimane. Abbiamo imparato a conoscerci in fretta, apprezzo la sua passione per il calcio. Prima del match del Camp Nou contro il Barcellona mi ha detto una frase che ha fatto esplodere il mio gioco. Gliene sarò sempre grato, parole preziose che custodisco e che sono solo per me”.

ARGENTINI – “Messi? Per noi è come Maradona, mi piacerebbe aiutare lui e l’Argentina a vincere il Mondiale: giocarli è un mio sogno”. Ma Argentina vuol dire pure Icardi: “Quando sono arrivato qui mi ha dato due mani per ambientarmi. Ci sentiamo ancora, siamo amici ed è contento di come sto andando nell’Inter”. Ma a differenza dell’ex capitano Lautaro rimarrà nerazzurro? “Qui sono felice, è casa mia e mi fido di Conte. L’interesse degli altri club significa che sto crescendo e lavorando nel modo giusto: per me la cosa più importante”.

FUTURO – “Essere cercato da tanti grandi club mi conferma che sto lavorando nel modo giusto. Significa che sto crescendo e che sto facendo il bene dell’Inter, per me è la cosa più importante. Qui sono felice, è casa mia. Sarò sempre grato all’Inter, che mi sta facendo crescere”.