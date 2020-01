Inter, Lautaro Martinez rosso di rabbia: derby a rischio

Un rosso che potrebbe davvero costare carissimo. Nel finale accesissimo della partita tra Inter e Cagliari, il bomber nerazzurro Lautaro Martinez protesta troppo e dopo l’ammonizione arriva anche l’espulsione. Il direttore di gara Manganiello lo ammonisce prima per proteste, ma l’argentino non si ferma e costringe il fischietto al rosso. Possibile la squalifica anche per il derby contro il Milan. Certa una giornata di stop, ma in caso di due turni, il Toro salterebbe la gara del 9 febbraio proprio contro i cugini rossoneri.

Un bel problema per Antonio Conte che potrebbe dover rinunciare a Lautaro Martinez, in gol anche oggi contro il Cagliari.