Inter, Lautaro Martinez: “Vogliamo il secondo posto”. E quell’esultanza…

Intervistato da Inter TV, l’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez ha commentato il successo sul Napoli per 2-0 che porta la squadra nerazzurra a giocarsi il secondo posto all’ultima giornata contro l’Atalanta. Il bomber argentino è stato autore di una grande rete ma anche di un’esultanza polemica relativamente ai tanti rumors di mercato sul suo conto.

Lautaro Martinez: “Vogliamo il secondo posto”

“In settimana abbiamo parlato dopo la partita di Genova e volevamo vincere per restare al secondo posto”, ha spiegato Lautaro Martinez. “Sappiamo bene che una nostra rivale ha già vinto il campionato ma noi vogliamo arrivare più in alto possibile. Il mio gol il più bello in Italia? No, è stato bello ma ne ho fatto uno a Madrid con l’Atletico, poi a Dortmund, a Praga anche, ce ne sono tanti belli, difficile scegliere. Arriviamo bene alla sfida all’Atalanta, dobbiamo lavorare bene in questi due giorni e arrivare al meglio per fare quello che dobbiamo per portare a casa tre punti e secondo posto”.

Parole da vero leader per il Toro che durante il match è stato protagonista di un’esultanza polemica. “Parlate, parlate”, è sembrato voler dire con la mano destra. E in effetti Lautaro Martinez è tra i più chiacchierati in casa Inter in ottica mercato. Il gol, però, scaccia in parte ogni critica e lui si vede ancora nerazzurro…

