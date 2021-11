Inter, Lautaro Martinez: “Vogliamo tenere scudetto sul petto”

Il Toro dopo il successo col Venezia

C'è anche lo zampino di Lautaro Martinez nel successo dell' Inter contro il Venezia. Il Toro ha segnato il gol del definitivo 0-2 per i nerazzurri che ha regalato il momentaneo -1 in classifica alla formazione di Simone Inzaghi. L'attaccante argentino ha commentato ai microfoni di DAZN la sua rete e la succesiva esultanza.

SCUDETTO - "Sapevamo che sarebbe stata una gara difficile. Affrontare il Venezia in casa sua è dura perché il campo è piccolo, hanno un tifo molto caldo e in più pioveva. Siamo felici per aver portato a casa i tre punti", ha detto Lautaro Martinez. "Dobbiamo continuare a lavorare e guardare in avanti, stiamo risalendo la classifica e stiamo recuperando i punti che abbiamo lasciato per strada. Scudetto? L'ho toccato dopo il gol perché ce l’abbiamo noi e dobbiamo difenderlo".