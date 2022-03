Inter, Lautaro positivo al Covid

Il giocatore seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario

Guai in vista per mister Simone Inzaghi che perde il suo attaccante. Questo il comunicato nerazzurro: FC Internazionale Milano comunica che Lautaro Martinez è risultato positivo al Covid-19 in seguito al test effettuato nella giornata di domenica prima della partenza per l’Argentina, dove sono in programma gli impegni con la propria nazionale. Il giocatore seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario.