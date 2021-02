Inter, Lautaro: “Questa vittoria un punto di partenza. Per seguire Lukaku devo partire prima…”

Missione compiuta per l’Inter: i nerazzurri battono la Lazio nel big match per 3-1. Con questo risultato e la contemporanea sconfitta del Milan, la squadra di Antonio Conte va in testa alla classifica.

BOMBER

L’attaccante Lautaro Martinez commenta la vittoria ai microfoni di Sky Sport: “Sono contento per il ritorno al gol. Lavoriamo tanto per questo. Oggi possiamo dire di essere già avanti. Abbiamo fatto una partita di squadra. E’ la prima volta che siamo in testa. E’ un punto di partenza. Se vogliamo continuare così dobbiamo preparare bene la prossima gara. Quando parte Lukaku, devo scattare prima di lui per stare al suo ritmo (ride ndr.). Qualche mese fa ero sottotono. Adesso sto cercando di recuperare al meglio”.