Inter, Lautaro: “Vi spiego perchè ho chiesto scusa ai tifosi nell’esultanza”

Le parole dell'argentino dopo la vittoria contro il Napoli per 3-2

Non segnava dal 2 ottobre contro il Sassuolo, Lautaro Martinez. Da quel giorno anche il rigore fallito nel derby, ma anche una serie di grandi prestazioni, su tutta quella contro il Napoli. Con Koulibaly un uno contro uno nel quale ne è uscito alla grande proprio il Toro, uomo squadra totale per tutto il match e killer al momento giusto. Il suo quarto gol in carriera contro la squadra partenopea ha portato l'Inter sul 3-1, prima dell'assedio della squadra di Spalletti nel finale.

Dopo il gol sotto alla nord Lautaro ha esultato contro i compagni e ha offerto gesti inequivocabili ai tifosi: come a chiedere scusa per il rigore calciato nel derby. Ai microfoni di DAZN l'attaccante argentino ha raccontato il match: "Per noi era una partita molto importante, considerando la classifica. Era uno scontro diretto e loro sono in testa. Volevamo dimostrare che stiamo facendo bene anche se qualche volta il risultato non è andato a nostro favore. Oggi abbiamo fatto una prestazione di grande carattere. Ho chiesto scusa ai tifosi nell'esultanza perché capita di sbagliare, non segnavo da quasi un mese ma cerco sempre di lavorare per l'Inter, anche quando non faccio gol. È sempre emozionante fare gol, ma la cosa importante è che l'Inter vinca. Correa mi ha detto che mi avrebbe dato una mano e oggi mi ha fatto segnare. Scudetto? Ragioniamo passo dopo passo, dobbiamo continuare a crescere perché siamo i Campioni d'Italia e dobbiamo fare ancora meglio".