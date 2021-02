Inter-Lazio diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi

Inter-Lazio si gioca questa sera domenica 14 febbraio 2021 alle ore 20.45 per il big match della 22^ giornata di Serie A. Grande occasione per la squadra nerazzurra che, in caso di successo, si porterebbe al comando della classifica dopo lo stop del Milan contro lo Spezia. Buona chance anche per i laziali che potrebbero ancora dire la loro per le primissime posizioni.

Inter-Lazio, le probabili formazioni

Praticamente già decise le formazioni da parte di Antonio Conte e Simone Inzaghi. L’Inter si affiderà a Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez. La Lazio, invece, con Reina; Patric, Acerbi, Hoedt; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa. Vedremo se i biancocelesti faranno qualche scelta anche in ottica Champions League dato che il prossimo 23 febbraio sfideranno il Bayern Monaco.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Hoedt; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa.

Dove vedere il match in diretta e streaming

La partita tra Inter e Lazio si giocherà, come detto, oggi domenica 14 febbraio alle ore 20.45 allo stadio San Siro, come ormai consuetudine a porte chiuse a causa dell’emergenza pandemica da coronavirus. L’arbitro sarà il signor Michael Fabbri della sezione di Ravenna.

Inter-Lazio sarà visibile in diretta esclusiva su Sky. Il match, come tutte le partite che si giocano domenica alle ore 20.45, potrà essere visto sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport al canale numero251 del satellite.

La partita tra Inter e Lazio si potrà seguire anche in diretta streaming live attraverso la piattaforma Sky Go, che Sky mette a disposizione dei suoi clienti abbonati. Basterà scaricare l’applicazione su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, oppure su pc o notebook, da app store o collegandosi direttamente al sito.

Esiste anche un’altra alternativa per vedere la partita tra nerazzurri e biancocelesti. Il match, infatti, sarà trasmesso in streaming anche su Now Tv, servizio di Sky. Sarà necessario collegarsi al sito e acquistare uno dei pacchetti proposti che contenga il meglio della Serie A e anche la partita in questione.