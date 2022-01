Inter-Lazio, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 20:45

Inter-Lazio si gioca questa sera, domenica 9 gennaio 2022 alle ore 20:45 per la 21^ giornata di campionato. La Serie A fa i conti con le positività al Covid ma si scenderà regolarmente in campo, almeno a San Siro dove la capolista nerazzurra cercherà tre punti per restare in vetta.

Inter-Lazio, le formazioni

Ancora alcuni dubbi di formazione per mister Inzaghi e il rivale Sarri che dovranno fare i conti con infortunati e positivi al Covid. Da capire anche con l'ultimo giro di tamponi se verranno rilevate altre positività al coronavirus. Nel caso in cui le cose dovessero restare come ci si aspetta, potrebbero essere questi i 22 a scendere in campo dall'inizio:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lautaro Martinez, Sanchez. All. Inzaghi.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Radu, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Pedro, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.

Dove vedere il match

Il calcio d'inizio è in programma alle ore 20:45. Il match sarà valido per la 21^ giornata di Serie A.

La partita tra nerazzurri e biancocelesti sarà visibile esclusivamente su DAZN. Per assistere all’incontro occorre scaricare l'app di DAZN su smart tv compatibili, smartphone, tablet, console PlayStation (PS4 e PS5) o Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, oppure collegarsi al sito di DAZN e cliccare sulla finestra dell'evento. L'alternativa è collegare il TIMVISION Box alla tv.

Sempre su DAZN sarà possibile godersi Inter-Lazio in streaming attraverso la suddetta applicazione, disponibile per dispositivi portatili con sistema operativo iOS o Android; oppure da pc collegandosi al sito ufficiale e accedendo al catalogo degli eventi dopo aver inserito le proprie credenziali.