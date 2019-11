Inter, le condizioni di Barella: distorsione al ginocchio, ecco quando potrebbe tornare

Ci sono informazioni ufficiali su quanto riportato da Nicolò Barella nella partita vinta ieri sera – sabato 23 novembre – a Torino dall’Inter per 3-0. Un infortunio che, probabilmente, lo terrà fuori fino al match del 5 o del 12 gennaio, quando i nerazzurri sfideranno Napoli oppure Atalanta. Stando al comunicato pubblicato sui propri canali dal club, l’ex Cagliari è stato sottoposto ad esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano e ha evidenziato una distorsione al ginocchio destro. Per la precisione, gli accertamenti hanno riportato un distacco di un frammento cartilagineo della rotula, per questo dovrà essere sottoposto a intervento di asportazione del frammento in artroscopia. Dovrebbe saltare tutte le ultime gare del 2019, in totale 6, comprese quelle di Champions League con Slavia Praga e Barcellona.