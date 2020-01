Inter, le prime parole di Eriksen: “Sono emozionato, non vedo l’ora di conoscere Conte”

Christian Eriksen è un nuovo giocatore dell’Inter. Il centrocampista, arrivato dal Tottenham, ha firmato con i nerazzurri un contratto fino al 2024. A pochissimi minuti dalla conclusione dell’affare, il danese ha così parlato ai microfoni di InterTv.

EMOZIONE – “Non vedevo l’ora di arrivare, qua è bellissimo, sono felice di essere un nuovo giocatore dell’Inter. Sono emozionato, i tifosi mi hanno riservato un’accoglienza fantastica. Numeri? Non ci tengo particolarmente, anche se so che piacciono alla gente. Testimoniano che in Inghilterra ho fatto bene, ma ora voglio intraprendere una nuova sfida. Questo è un club fantastico”.

CONTE – “Ho avuto modo di conoscerlo quando ero al Tottenham e lui allenava il Chelsea: è stata molto dura contro di lui. Mi entusiasma l’opportunità di conoscerlo”.