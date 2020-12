Inter, le tre mosse per vincere lo scudetto

La vetta è lì, pronta ad essere agguantata. Lo sanno bene in casa Inter dove, dopo l’eliminazione dalla Champions League e in generale dall’Europa, hanno fissato come obiettivo finale lo scudetto. Solo il Tricolore potrebbe salvare la stagione nerazzurra e allora ecco quali saranno i prossimi passi per riuscirci.

La Gazzetta dello Sport ha individuato le tre mosse di Conte per arrivare al successo in Serie A.

Inter, le tre mosse per lo scudetto

L’aggiustamento principale è il modulo. Conte sembra aver virato verso il ritorno al centrocampo a tre, con due mezzali accanto al regista e con la rinuncia al trequartista. Da questa base, con Brozovic, Barella, Vidal e Gagliardini tra i più utilizzati, e il recupero di Sensi, il mister spera di poter registrare ed equilibrare in modo maggiore i suoi.

Secondo punto per arrivare allo scudetto è la difesa. Dopo aver stupito nella scorsa annata, l’Inter ha iniziato questa stagione in modo davvero disastroso prendendo quasi sempre gol. Nelle ultime gare, però, il cambio di rotta con 2 soli gol subiti nelle ultime 4 gare (Bologna, Shakhtar Donetsk, Cagliari e Napoli). Tre le certezze: Skriniar, De Vrij e Bastoni.

Ultimo, ma non meno importante, l’ambiente e lo spirito. In casa nerazzurra, dopo l’uscita dall’Europa, il clima era teso e grigio ma Marotta e il patron Zhang hanno messo del loro per tranquillizzare tutti elogiando il lavoro svolto da Conte da quando è all’Inter. Una mossa importante i cui frutti si sono già visti in campionato con la squadra ormai lì, attaccata al Milan capolista e, perché no, pronta al sorpasso.