Inter, le ultime di mercato

L'amarezza per aver perso lo scudetto sembra sia stata smaltita in casa Inter. La dirigenza ha avviato la strategia per la stagione 2022/23 mettendo al centro il tecnico Simone Inzaghi al quale è stato chiesto di spingersi un gradino più su. L'uomo nuovo è Mkhitaryan e l’armeno soddisfa il tecnico nerazzurro. Per il centrocampo c'è la necessità di arruolare un vice-Brozo: Kristjan Asllani, 20enne albanese dell’Empoli, assume ogni giorno contorni più chiari, ma molto dipenderà dalla formula con cui convincere i toscani. L'Inter ha messo nel mirino Schouten come possibile vice Brozovic. Interessa Bellanova per dare nuova linfa alle fasce - pregusta a sorpresa un bel gruzzolo di milioni di euro grazie al... Milan. Già, se Zaniolo dovesse infatti andare dalla Roma in rossonero le casse nerazzurre si rimpinguerebbero del 15% della vendita (quindi anche 7-8 milioni). A proposito di giovani dal futuro assicurato, in nerazzurro crescono alla grande i tre fratelli Carboni: Franco, Valentin e Cristiano. In serata lo spavento Skriniar con l'infortunio in nazionale (ma sembra senza brutte conseguenze). Poi c'è il ritorno di Lukaku che ha comunque aperto a un dimezzamento dello stipendio attuale: i 7,5 di un Lukaku-bis potrebbero costare ai nerazzurri solo 10 milioni grazie al Decreto Crescita a cui Marotta e Ausilio possono attingere entro il 30 giugno. Per questo il tempo stringe e nelle prossime ore è previsto un summit a Londra.