Inter, le ultime di mercato

L'Inter è sempre più vicina a Nandez del Cagliari e non solo. Sulla fascia destra si seguono le situazioni di Bellerin e Dumfries.

Il calciomercato dell'Inter potrebbe entrare nella sua fase più calda. C'è da sistemare la fascia destra, lasciata scoperta da Hakimi . Attenzione alla cessione degli esuberi, potrebbero entrare nuovi fondi, utili per operare ancora in entrata.

ENTRATE - Nandez ogni giorno che passa è sempre più vicino a vestire la maglia neroazzurra. L'operazione è stata impostata sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Il presidente del Cagliari Giulini, vorrebbe avere almeno 5 milioni subito, l’Inter punta a dimezzare la prima rata. Ancora bisogna trovare la quadra e l'ago della bilancia potrebbe essere rappresentato dall'interista Satriano. Il Cagliari si è dimostrato interessato al giovane attaccante neroazzurro, ma Inzaghi vorrebbe tenerlo ancora un pò alla Pinetina. Legata alla trattativa Nandez-Inter, c'è anche quella per il ritorno di Nainggolan in Sardegna. Occhio sempre allo spagnolo Bellerin dell'Arsenal, individuato da Marotta come l'erede di Hakimi sulla fascia destra. I nerazzurri chiedono un prestito con diritto di riscatto, mentre i londinesi vorrebbero cedere Bellerin solo a titolo definitivo. L'alternativa è rappresentata da Dumfries del PSV.