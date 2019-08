Inter-Lecce, le formazioni ufficiali

Si va concludendo la prima giornata di Serie A. Il posticipo del lunedì vede contrapposti l’Inter di Antonio Conte ed il Lecce di Fabio Liverani. Le due squadre scenderanno in campo a San Siro alle ore 20.45 con l’obiettivo di fare punti, pur avendo prospettive diverse. I nerazzurri vogliono inseguire Juventus e Napoli per la lotta scudetto, mentre i giallorossi cercano la partenza ideale in ottica salvezza. Queste le scelte dei due tecnici a pochi minuti dal fischio d’inizio. Ranocchia rileva De Vrij, infortunatosi nel riscaldamento.

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Ranocchia, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro Martinez, Lukaku

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Majer; Falco; La Mantia, Lapadula