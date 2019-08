Inter-Lecce, le probabili formazioni: Lukaku subito in campo con Lautaro Martinez. Liverani si affida a Lapadula

Tocca a Inter-Lecce chiudere la prima giornata di Serie A. A San Siro, alle 20,45 andrà in scena il Monday Night tra nerazzurri e giallorossi. Conte contro Liverani. Prima ufficiale per il neo acquisto Romelu Lukaku.

Dopo i successi di Juventus e Napoli, tocca all’Inter rispondere e dare un primissimo segnale. Alla Scala del calcio, la squadra milanese proverà a partire col piede giusto e non fallire l’appuntamento con i tre punti.

Inter-Lecce, le probabili formazioni – Undici quasi fatto per Conte e la sua Inter. 3-5-2 con Handanovic in porta, D’Ambrosio, De Vrij e Skriniar in difesa. Brozovic in cabina di regia, con Sensi al suo fianco: Vecino in vantaggio su Gagliardini e Barella. Candreva ed Asamoah sulle fasce, in avanti il tandem Lautaro Martinez-Lukaku. Il Lecce di Liverani dovrebbe puntare su Lapadula in avanti accanto a Falco. Shakhov trequartista. Difesa d’esperienza con Rossettini e Lucioni centrali davanti a Gabriel.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro, Lukaku. All. Antonio Conte

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Benzar, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Majer; Shakhov; Lapadula, Falco. All. Fabio Liverani