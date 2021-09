Inter, l’ex Cruz: “Correa-Lautaro si integrano benissimo. Squadra da scudetto”

El Jardinero ha giocato sei stagione in maglia nerazzurra

L'ex attaccante dell'Inter Julio Cruz giudica così il nuovo reparto avanzato nerazzurro con Lautaro e Correa, suoi connazionali. Alla Gazzetta dello Sport El Jardinero dice: "Si trovano come avessero il GPS, si capiscono, si cercano e segnano. Il fatto che giochino assieme sia nella Selecciòn e sia nell’Inter li renderà ancora più forti. Più affini. Più... tutto. Correa si vede che osserva il campo un minuto e capisce tutto. Sono contento per lui: esordire con l’Inter e segnare due gol significa che hai lavorato con grande sacrificio, sempre. Questa di Correa-Lautaro è coppia di alta Champions. La verità è che non ci sono più le “rose” piene di grandi bomber come una volta, forse oggi solo il PSG ne ha una così; nella mia Inter c’eravamo io, Crespo, Adriano, Vieri, Recoba, Martins, Ibra: solo pensare una quantità tale nel calcio di oggi sembra impossibile. Ora, si deve scegliere bene: e la coppia loro è perfetta". Sulla corsa scudetto Cruz che ha giocato sei anni all'Inter, dice: "Assolutamente sì, è da scudetto. Lautaro e Correa danno l’idea di divertirsi a giocare assieme".