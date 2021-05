Inter, l’ex Eder: “Suning butta tutto all’aria per 100 milioni”

Eder ha attaccato la famiglia Zhang attraverso alcuni tweet pubblicati sul suo profilo

Suning è alle prese con i guai finanziari dell’Inter, che hanno spinto Antonio Conte a lasciare il club dopo la vittoria dello scudetto. Eder, ex giocatore nerazzurro e dello Jiangsu, ha attaccato la famiglia Zhang sui social: "Quando lo dicevo, spero che non succeda anche all’Inter. E' perché da tifoso, non volevo che succedesse quello che è successo a noi di Suning. Dopo aver vinto e fatto una cosa importante, loro i cinesi (Steven e il suo Papà) buttavano tutto all’aria un grande lavoro fatto dai calciatori, staff e dirigenti. E adesso all’Inter buttano tutto per aria un grande lavoro fatto dal Mister Conte. Perché deve rientrare nella loro tasca 100 milioni. Del calcio, dei dipendenti se n’è fregano. Pensa che sono 8 mesi che non pagano gente che prendeva 800 euro al mese".