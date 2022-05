Inter, l’ex Julio Cesar: “Scudetto? Non incolpate Radu perché…”

Parla l'ex portiere

Redazione ITASportPress

Ancora una giornata per decidere a chi andrà lo scudetto 2021-22. Milan e Inter se lo giocano rispettivamente contro Sassuolo e Sampdoria. Ai rossoneri basta un punto ma la speranza dei nerazzurri c'è ancora. Lo confermano le parole del grande ex Julio Cesar che a Goalha detto la sua sulla stagione e sulla battaglia per il Tricolore.

SCUDETTO - "Sappiamo che il Milan ha una grande opportunità, ma sarà dura per entrambe le squadre fino alla fine della stagione. Sanno che non possono perdere punti in questo momento. Io, da tifoso interista, spero che l'Inter possa aggiungere la seconda stella sulla maglia. Sarebbe fantastico per l'Inter", ha commentato Julio Cesar.

PORTIERI - Capitolo portieri con Handanovic, Onana ma anche un passaggio su quanto accaduto a Radu con l'errore contro il Bologna: "Onana è ancora all'Ajax quindi non parlerò di lui fino al suo arrivo. Handanovic ha fatto la storia del club, è stato capitano e mi ha sostituito all'Inter, facendo grandi cose. È un portiere straordinario. Radu, purtroppo, ha commesso quell'errore a Bologna. È giovane ma se è all'Inter è perché può starci, devono avere fiducia in lui e continuare a farlo giocare perché solo così diventerà più forte di prima. Ogni errore ti permette di migliorare, sappiamo che ha commesso un errore in un momento importante della Serie A. Tutto il campionato ha portato l'Inter a questo punto quindi tifosi e società non dovrebbero incolpare un portiere. Il calcio è così, si cercano eroi e cattivi, purtroppo è sempre così nello sport".